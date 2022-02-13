Лапид: Израиль может эвакуировать израильтян и евреев из Украины по суше

Лапид заявил, что соседние страны отреагировали положительно, в том числе Молдова и Польша. Он добавил, что 6050 израильтян в Украине зарегистрировались, чтобы получать информацию от министерства через текстовые сообщения.

Министр иностранных дел Лапид заявил, что Израиль готовится к возможности эвакуации израильтян и евреев из Украины по суше на Запад.

По его словам, соседние страны отреагировали положительно, в том числе Молдова и Польша.

На пресс-конференции в министерстве иностранных дел он сказал, что 6050 израильтян в Украине зарегистрировались, чтобы получать информацию от министерства через текстовые сообщения.

Лапид говорит, что около 2 000 из них — студенты.

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

Также мы писали, что госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Еще редакция нашего сайта сообщала, что сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.

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