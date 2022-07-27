Лапид встретился с Беннетом в Тель-Авиве

Премьер-министр Лапид встретился с Нафтали Беннетом и обсудил с ним вопросы безопасности и политики. Ранее Беннет заявил, что уходит из политики.

Премьер-министр Яир Лапид встретился со своим предшественником Нафтали Беннетом сегодня вечером в доме Лапида в Тель-Авиве.

Они обсудили различные вопросы безопасности и политики, говорится в заявлении правительства, которое не предоставило дополнительных подробностей о встрече.

Беннет передал Лапиду пост премьера в конце прошлого месяца, когда правительство распалось, согласно их коалиционному соглашению.

Беннет заявил тогда, что он уходит из политики, и с тех пор не привлекает к себе внимания, хотя он по-прежнему является заместителем премьер-министра и официально занимает пост министра религиозных служб, хотя заместитель министра Матан Кахана, который занимал этот пост большую часть уходящего правительства, более активен в министерстве.

Партия Беннета «Ямина» в последние недели показывает низкие результаты, а сегодня объявила о своем слиянии с фракцией «Дерех Эрец». Объединенная партия будет участвовать в ноябрьских выборах под названием «Сионистский дух».

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.