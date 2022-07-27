Лапид встретился с королем Иордании Абдаллой II

Яир Лапид впервые с того момента, как занял пост премьер-министра, посетил Иорданию и встретился с ее лидером. Политики обсудили возможности расширения двусторонних связей.

Премьер-министр Яир Лапид совершил свою первую поездку в Иорданию в качестве премьера, чтобы встретиться с королем Абдаллой, сообщает его канцелярия.

Лидеры обсудили возможности расширения двусторонних связей в области продовольственной безопасности, сельского хозяйства и транспорта в рамках совместной сделки Израиля, Иордании и ОАЭ по дезалинизации солнечной энергии, подписанной в прошлом году, а также совместные туристические инициативы в Акабском заливе и Эйлате, сообщает канцелярия премьер-министра.

Лапид и Абдалла также обсудили недавний визит президента США Джо Байдена в регион и возможности, которые он открывает для расширения регионального сотрудничества, сообщает канцелярия Лапида.

В своем заявлении Королевский Хашимитский двор сообщает, что во время встречи Абдалла подтвердил необходимость «справедливого, всеобъемлющего, прочного мира на основе решения о двух государствах».

В иорданском заявлении также подчеркивается необходимость «укрепления региональной безопасности, стабильности и развития, которые должны включать палестинцев».

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.