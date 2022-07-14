Лапид встретился со старшими советниками перед встречей с Байденом

После первого дня визита президента США Джо Байдена, который высокопоставленные израильские чиновники назвали успешным, начинается более содержательный день.

Премьер-министр Яир Лапид провел совещание со своим руководящим составом перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

График Байдена начинается в 11:15 утра со встречи с Лапидом один на один в иерусалимском отеле «Уолдорф Астория», за которой последует более широкая встреча с их сотрудниками.

Лапид и Байден подпишут совместное заявление, которое будет включать поддержку администрацией США продления масштабного оборонного пакета, предоставляемого Вашингтоном еврейскому государству, сообщил вчера вечером высокопоставленный американский чиновник.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.