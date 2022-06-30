Либерман: Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить Нетаниягу к власти

19:36, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Zahav
Авигдор Либерман фото
Фото: Sraya Diamant/FLASH90

«Мы не хотим, чтобы Израиль стал монархией». Министр финансов обещает сделать все возможное, чтобы ослабить Нетаниягу и помешать ему вернуться на пост премьер-министра.

Министр финансов Израиля Авидгор Либерман поклялся вести кампанию против лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу во время предстоящих выборов в Кнессет, заявив, что считает самым важным вопросом предотвращение возвращения Нетаниягу к власти.

Выступая в четверг на радио 103FM после того, как Кнессет проголосовал за самороспуск и отправил Израиль на пятый раунд выборов за три с половиной года, Либерман возложил вину за продолжающийся политический кризис в Израиле на Нетаниягу.

«Я думаю, что если бы у него было хоть немного чувства национального долга, хоть немного чуткости к проблемам Израиля, он бы просто отошел в сторону».

«Вы четыре раза пытались создать правительство и четыре раза потерпели неудачу. Отойдите в сторону, пока не закончится ваш суд. Пусть кто-то другой из Ликуда возьмет бразды правления в свои руки».

«Если бы Нетаниягу заботился о стране или даже о партии «Ликуд», он не стал бы заставлять нас идти на пятые выборы. Он бы переехал и позволил кому-то другому возглавить «Ликуд», а сам бы подождал, пока закончится суд над ним».

«На каждых из четырех предыдущих выборов мы очень четко говорили: Мы не будем сидеть с Нетаниягу и харедим, мы сформируем другое правительство».

На вопрос, считает ли он, что министр внутренних дел Айелет Шакед, которая может сменить Нафтали Беннета на посту главы «Ямина», присоединится к Нетаниягу, Либерман ответил, что не может говорить за своих партнеров по коалиции.

Курсор ранее писал, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду. Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.

Также сообщалось, что Ганц рассказал, в чем была особенность правительства Беннета-Лапида. Министр обороны Бени Ганц сказал, что коалиция стала доказательством того, что представители всех слоев израильского общества могут работать вместе над принятием законов на благо всех граждан Израиля.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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