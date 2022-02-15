Либерман навестил в тюрьме бывшую коллегу Фаину Киршенбаум

Либерман посетил бывшего члена своей партии Фаину Киршенбаум, которая была осуждена за взяточничество в особо крупных размерах в декабре прошлого года.

Во вторник министр финансов Авигдор Либерман посетил женскую тюрьму Неве-Тирца, чтобы навестить свою бывшую коллегу по партии Фаину Киршенбаум, которая в декабре прошлого года начала отбывать 10-летний срок заключения после того, как была осуждена за взяточничество, отмывание денег и налоговые преступления.

Ее преступления были совершены во время работы заместителем министра от партии «Исраэль Бейтену», которую возглавляет Либерман.

Судья Ярон Леви, вынося самый длительный тюремный приговор, когда-либо вынесенный члену Кнессета, заявил, что Киршенбаум «систематически, хитро и изощренно» брала взятки, которые принесли ей около 2 миллионов шекелей (604 415 долларов), и что она «использовала свои руководящие полномочия для незаконного удовлетворения своих личных интересов».

«Глубина коррупции обвиняемой, серьезность и многогранность ее действий уникальны», — добавил Леви.

В заявлении офиса Либермана на этой неделе отмечалось следующее: «Дружба измеряется во времена беды, а не во времена славы. Министр Авигдор Либерман посетит госпожу Киршенбаум так же, как в прошлом он посетил Стаса Мисежникова и депутата Арье Дери, которые в то время также отбывали тюремное заключение.

Курсор ранее писал, что Либерман требует выяснить, использовала ли полиция против него шпионское ПО. Либерман заявил, что в 2012 году комиссар полиции вел себя «хуже преступников» и нарушал многие законы, поэтому мог приказать полиции взломать личный телефон нынешнего министра финансов.

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