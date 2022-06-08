Либерман отложил переговоры о государственном бюджете

Министр финансов Израиля заявил, что он и его министерство составят бюджет «в соответствии с экономическим здравым смыслом». Либерман объявил о том, что обсуждения бюджета переносятся на следующий год.

После того, как Кнессет продвинул законопроекты о значительном повышении минимальной заработной платы, министр финансов Авигдор Либерман заявил, что прекращает все обсуждения государственного бюджета на 2023 год, поклявшись, что бюджет не будет включать подобные «популистские» меры.

Либерман сказал 12 каналу новостей: «Повышение минимальной заработной платы — это чистый популизм. Каждый должен отвечать за свои действия. Мы будем действовать в соответствии с экономическим здравым смыслом».

«Сейчас мы откладываем обсуждение бюджета и наводим порядок. Бюджет, который я приму, будет профессиональным, без популизма».

Курсор ранее писал, что партия РААМ бросила вызов коалиции, проголосовав за повышение минимальной зарплаты. После очередного поражения хрупкой коалиции Кнессет одобрил пакет законопроектов, предусматривающих повышение минимальной заработной платы, хотя главы коалиции стремились помешать их принятию.

Также сообщалось, что Либерман подписал соглашение, которое поощряет инвестиции между Израилем и Филиппинами. Израиль продолжает налаживать отношения с потенциальными деловыми партнерами. Министр финансов Авигдор Либерман и министр торговли и промышленности Филиппин Рамон Лопес во вторник подписали соглашение, которое поощряет и защищает инвестиции между Израилем и Филиппинами.