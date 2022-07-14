Лидер ХАМАС: Попытки Байдена интегрировать Израиль в регион потерпят неудачу

Лидер террористической группировки ХАМАС заявил, что «палестинский народ никогда больше не поддастся иллюзиям переговоров, которые повредили палестинскому вопросу».

Исмаил Хания, глава политбюро террористической группировки ХАМАС в Газе, комментируя визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток, заявил, что попытки Вашингтона интегрировать Израиль в регион «потерпят неудачу».

«Попытки американской администрации реорганизовать регион путем интеграции [Израиля] в него и создания альянсов между ним и арабскими правительствами потерпят неудачу, потому что позиция этих стран направлена против этих альянсов», — заявил Хания.

«Палестинский народ никогда больше не поддастся иллюзиям переговоров, которые повредили палестинскому вопросу. Наш выбор — продолжать сопротивление, пока оккупация не закончится».