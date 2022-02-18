Лидеры США и Италии обсудили санкции против России

Джо Байден и Марио Драги в телефонном разговоре выразили готовность ввести жесткие санкции против России, если она решится на эскалацию.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Лидеры рассмотрели текущее дипломатическое взаимодействие и меры сдерживания в ответ на продолжающуюся экспансию России вдоль границ Украины», — говорится в заявлении.

«Они подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и готовность признать, что Россия столкнется с серьезными экономическими издержками в случае дальнейшего вторжения на Украину», — заявили в администрации США.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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