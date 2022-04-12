Путин рассказал, зачем послал войска в Украину

По словам владимира путина, цель войны в Украине является благородной. Он до сих пор отстаивает на том, что послал войска для того, чтобы защитить Донбасс от геноцида со стороны украинцев.

Президент россии владимир путин* появилась на публике. Так, к нему прилетел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. И вот во время встречи российские пропагандистские СМИ взяли у путина интервью.

По словам президента россии, главная цель так называемой «спецоперации» в Украине – защитить народ Донбасса, который якобы на протяжении восьми лет подвергался геноциду со стороны Украины. Путин считает, что цель развязанной войны благородна и «будет достигнута».

Также путин заявил, что столкновение с «антироссийскими силами» было неизбежно. Примечательно, что действия российских войск российский президент назвали эффективными, грамотными и результативными. Возможно, речь идет о массовых изнасилованиях, разрушении городов, убийствах мирных жителей.

Между тем, в Украине сообщили, что ВСУ смогли уничтожить уже более 19 тысяч российских солдат.

Ранее редакция нашего сайта писала, что омбудсмен Украины раскрыла новые шокирующие факты об изнасилованиях украинок в Буче.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной.

Еще напомним, что появились фотографии разрушенных российскими оккупантами пригородов Киева.