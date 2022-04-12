Путин и Лукашенко обсудили резню в Буче

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прилетел в россию, чтобы встретиться с владимиром путиным. Во время пресс-конференции он рассказал, что Украина якобы планировала атаковать рф.

Сегодня белорусский диктатор Александр Лукашенко прилетел в москву на встречу с владимиром путиным. Помимо прочего, они обсудили резню в Буче, которую устроили российские военные.

Так, Лукашенко во время пресс-конференции цинично заявил, что военное преступление российских солдат — это якобы «спецоперация англичан». При этом фсб якобы могут предоставить этому доказательства.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Украина также планировала нанести «сокрушающий удар» по россии. Правда, этого не произошло из-за начала так называемой «спецоперации», которую начал путин.

Между тем, в Буче обнаружили 403 тела убитых и замученных людей, погибших во время оккупации города российской армией. Об этом сообщил мэр Анатолий Федорук.

Ранее редакция Курсора сообщала, что появились фотографии разрушенных российскими оккупантами пригородов Киева.

Еще напомним, что британская разведка заявила о перебросе войск рф к Донецку.

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