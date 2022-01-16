Лукашенко высоко оценил действия ОДКБ в Казахстане

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу встретил белорусских военных, вернувшихся после миссии ОДКБ в Казахстане. Он подробно рассказал о роли миротворцев ОДКБ.

Об этом пишет Синьхуа.

Лукашенко отметил, что впервые миротворцы ОДКБ участвуют в соглашении в целях обеспечения безопасности, стабильности и целостности государств-членов организации.

По его мнению, эту акцию можно рассматривать как эффективный механизм борьбы с «цветной революцией». Меры ОДКБ и размещение миротворцев спасли Казахстан от неблагоприятного развития событий и не позволили взорваться очередной «цветной революции».

Президент подчеркнул, что миротворческая операция устранила угрозу разрушения государства в Казахстане, обеспечила стабильность ситуации в стране и восстановление конституционного строя.

По его словам, события в Казахстане являются очередной попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства, а угрозы, с которыми сталкивается Казахстан, характерны для большинства государств на постсоветском пространстве.

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