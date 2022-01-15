За протесты в Казахстане задержаны ряд чиновников

Задержан вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев и причастные к повышению цен на газ.

В Казахстане задержали ряд чиновников, которых считают виновными в необоснованном повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области, что вызвало протесты в стране. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финмониторингу республики.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», — говорится в сообщении.

Кагаев арестован на два месяца.

Также стало известно о прекращении полномочий председателя правления АО КазТрансОйл Димаша Досанова и председателя правления АО Национальная компания QazaqGaz Кайрата Шарипбаева, сообщил госфонд «Самрук-Казына».

Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева — Алии, а Шарипбаев, по данным СМИ, состоит в неофициальном браке со старшей дочерью первого президента Казахстана — Даригой.

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