За протесты в Казахстане задержаны ряд чиновников

В Казахстане задержали ряд чиновников, которых считают виновными в необоснованном повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области, что вызвало протесты в стране. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финмониторингу республики.
«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», — говорится в сообщении.
Кагаев арестован на два месяца.
Также стало известно о прекращении полномочий председателя правления АО КазТрансОйл Димаша Досанова и председателя правления АО Национальная компания QazaqGaz Кайрата Шарипбаева, сообщил госфонд «Самрук-Казына».
Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева — Алии, а Шарипбаев, по данным СМИ, состоит в неофициальном браке со старшей дочерью первого президента Казахстана — Даригой.
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