Махмуд Аббас встретился с королем Иордании

«Два лидера обсудили двусторонние отношения и общие вопросы между двумя странами, а также последние политические события в регионе», — сообщают СМИ.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с королем Иордании Абдаллой II в столице страны Аммане.

Аббас проинформировал Абдаллу о «последних политических событиях в Палестине и проблемах, с которыми сталкивается наш народ в результате продолжающихся преступлений Израиля».

Лидеры также обсудила недавний визит президента США Джо Байдена в регион, который включал остановки в Восточном Иерусалиме, Иудеи и Самарии.

По данным СМИ, Абдулла «подчеркнул твердую позицию Иорданского Хашимитского Королевства в отношении палестинского дела и неизменную поддержку королевством палестинского народа в достижении его справедливых и законных прав».

Ранее Курсор писал, что подведены итоги посещения Байденом Восточного Иерусалима. Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон предупреждал о важности визита Байдена в Восточный Иерусалим. Речь американского президента содержала намеки на возобновление мира между Израилем и ПА.

Кроме этого, палестинцы заявили, что израильтяне «воткнули нам в спину нож». Официальные лица Палестинской администрации говорят, что Иерусалимская декларация и сопровождающие ее документы испортили настроение и атмосферу в Рамалле в преддверии визита президента США.