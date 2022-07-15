Палестинцы: Израильтяне «воткнули нам в спину нож»

Официальные лица Палестинской администрации говорят, что Иерусалимская декларация и сопровождающие ее документы испортили настроение и атмосферу в Рамалле в преддверии визита президента США.

На фоне подписания в четверг «Иерусалимской декларации» президент США Джо Байден подтвердил свою поддержку решения израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств. Палестинцы, которые могут найти утешение в том, что по крайней мере их официальная позиция по урегулированию конфликта была упомянута в декларации, в остальном глубоко обеспокоены всем остальным.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Палестинский чиновник сообщил, что лидеры Палестинской автономии были ошеломлены названием, которое было дано меморандуму о взаимопонимании между Израилем и США.

«Почему они решили назвать это «Иерусалимской декларацией»? Здесь есть проблема: как будто Байден признает Иерусалим объединенной столицей Израиля и не признает Восточный Иерусалим столицей палестинского государства. к идее двух государств, не ссылаясь на аналогичное обязательство со стороны вашего премьер-министра Яира Лапида. Это центральный вопрос», — сказал чиновник.

Он добавил: «Мы приветствуем позицию американского президента, но если за его словами стояли какие-то реальные намерения, они должны были работать во время этого визита над выработкой соглашения по общей дорожной карте для реализации решения о двух государствах».

Другие официальные лица ПА заявили, что «Иерусалимская декларация» и сопутствующие ей документы портят настроение и атмосферу в Рамалле в преддверии пятничного визита Байдена. «Президент ПА Махмуд Аббас принял решение публично не критиковать Израиль и США, но после заявления в четверг он чувствует, что израильтяне воткнули ему в спину нож».

Сегодня президента США Джо Байден в сопровождении своего окружения без каких-либо израильских представителей посетит больницу Августа Виктория в Восточном Иерусалиме и проведет встречу с директорами шести палестинских больниц в городе. Байден объявит, что США переведут деньги помощи на поддержку гуманитарных и медицинских услуг.

Байден также объявит о мерах по модернизации телекоммуникационных сетей в Иудее, Самарии и Газе до стандартов высокоскоростного 4G к концу 2023 года и других мерах по облегчению поездок между Иудеей и Самарией и соседней Иорданией. Кроме того, через агентство ООН по оказанию помощи БАПОР будет выделен отдельный пакет финансирования в размере 201 млн долларов для помощи палестинским беженцам.

Затем Байден отправится в Бейт-Лехем, где встретится с Махмудом Аббасом. Около 1 500 полицейских ПА будут развернуты по всему городу, в дополнение к другим подразделениям службы безопасности ПА, саперам и персоналу скорой медицинской помощи, чтобы обеспечить безопасность.

Тем временем в Газе вооруженные палестинские группировки осудили «Иерусалимскую декларацию». Представитель террористической организации ХАМАС, контролирующей прибрежный анклав, заявил: «Это еще одно подтверждение предвзятой политики Америки в пользу Израиля».

Ранее Курсор писал, что сегодня президент США намерен заявить об улучшениях жизни для палестинского населения. Американский президент в пятницу может рассказать об упрощении процедуры перехода через границу для палестинских арабов. Ожидается, что это произойдет при посещении больницы в Восточном Иерусалиме.

Наша редакция писала, что Байден сделает важное объявление для палестинцев: в ПА настроены скептически. Президент США Джо Байден объявит, что к концу 2023 года палестинским сотовым компаниям в Иудее, Самарии и в секторе Газа будет разрешено подключаться к сетям четвертого поколения, заявил в среду высокопоставленный чиновник администрации.

Напомним, что Яир Лапид и Джо Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем. Как и ожидалось, декларация подтверждает «неразрывные связи между нашими двумя странами и неизменную приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля».