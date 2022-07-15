Подведены итоги посещения Байденом Восточного Иерусалима

Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон предупреждал о важности визита Байдена в Восточный Иерусалим. Речь американского президента содержала намеки на возобновление мира между Израилем и ПА.

В завершение визита президента США Байдена в Израиль, американский президент сообщил о своем видении будущего мирного процесса между Израилем и ПА.

Во время выступления в больнице Agusta Victoria в Восточном Иерусалиме, президент США рассказал о работе медсестер по всему миру, направленной на реабилитацию больных пациентов. Он также рассказал историю о своем сыне, восстанавливающемся после службы в Ираке.

Байден напомнил слушателям, что с 2014 года США и Агентство международного развития пожертвовали 85 миллионов долларов больницам Палестинской автономии и пообещал выделить еще 100 миллионов долларов на «систему здравоохранения палестинского народа».

Во время визита Байден сослался на память «великих ирландских поэтов» и намекнул на то, что он надеется возобновить мирный процесс между Израилем и ПА.

«Палестинцы и израильтяне заслуживают в равной степени безопасности, процветания и достоинства», — подчеркнул Байден. «Доступ к медицинскому обслуживанию, когда оно необходимо, является залогом достоинства для всех нас», — продолжил он.

За несколько дней до визита Байдена бывший посол Израиля в ООН Дани Данон предупредил о важности визита Байдена в Восточный Иерусалим.

Байден посещал больницу без израильского дипломатического представителя, что многие на израильской политической сцене расценили как ущемление суверенитета страны в столице. После этого визита президент США встретится с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Вифлееме.

«Курсор» писал ранее, что Байден не пожал руки Лапиду и министрам в Израиле: представитель США озвучил важную деталь.

Также мы информировали, что визит Байдена: сегодня президент США намерен заявить об улучшениях жизни для палестинского населения.