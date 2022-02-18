Махмуд Аббас встретился с Нэнси Пелоси, чтобы обсудить решение о создании двух государств

Председатель ПА встретился со спикером Палаты представителей США в ходе встречи на высшем уровне между официальными лицами США и Палестинской автономии.

Председатель Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас встретился в четверг со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси для переговоров о возрождении решения конфликта на основе сосуществования двух государств, сообщил офис Аббаса,

Это была одна из самых высоких встреч с американским чиновником за последние годы для Аббаса, который призвал США принять меры в отношении того, что он назвал «односторонними действиями Израиля», которые «подрывают решение о двух государствах».

К ним относятся расширение еврейских общин в Иудее и Самарии и попытки выселить палестинских арабов из Иерусалима.

Курсор ранее писал, что стали известны подробности устранения трех террористов в Шхеме. В полиции сообщили, что открыли ответный огонь по террористам после того, как преступники попытались атаковать силы безопасности Израиля из своего автомобиля.

Солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме. В телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

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