Стали известны подробности устранения трех террористов в Шхеме

В полиции сообщили, что открыли ответный огонь по террористам после того, как преступники попытались атаковать силы безопасности Израиля из своего автомобиля.

Полиция сообщает, что застрелила подозреваемых в терроризме палестинцев после того, как члены террористической ячейки в Шхеме «попытались открыть огонь».

Об этом пишет Times of Israel.

Представитель полиции сообщил, что у членов ячейки было две винтовки M16, которые были изъяты после стрельбы. Неясно, почему был убит третий человек в машине.

На фотографиях с места происшествия видно, что машина, в которой ехали трое, стоит позади фургона такси, а ее лобовое стекло изрешечено пулевыми отверстиями, что указывает на то, что сотрудники спецслужб под прикрытием могли выскочить из фургона и выстрелить в пассажиров через лобовое стекло.

Командир подразделения полиции по борьбе с терроризмом «Ямам» в своем заявлении говорит, что подразделение в течение нескольких недель работало с ШАБАК и ЦАХАЛом, чтобы помешать ячейке.

«Силы подразделения и ШАБАК работали круглосуточно, чтобы остановить членов ячейки. Бойцы действовали с профессионализмом, придерживаясь поставленной задачи, работая над тем, чтобы добраться до них», — говорится в заявлении пресс-службы полиции.

Курсор ранее писал, что солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме. В телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.