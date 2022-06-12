Майкл Битон заявил, что будет бойкотировать коалицию

Глава экономического комитета Майкл Битон заявил о том, что уже завтра начнет бойкот коалиции из-за того, что Беннет не рассмотрел транспортный вопрос.

По словам пресс-секретаря, депутат от «Кахоль Лаван» Майкл Битон может стать причиной очередного кризиса коалиции, поскольку он планирует прекратить голосовать за большую часть законопроектов коалиции.

Начиная с завтрашнего дня, Битон будет поддерживать коалицию в вопросе вотумов недоверия и за возобновление закона, который применяет некоторые израильские законы к поселенцам в Иудее и Самарии.

В знак протеста против предстоящих транспортных реформ Битон три недели назад закрыл комитет Кнессета по экономическим вопросам, который он возглавляет, и объявил, что перестанет голосовать с коалицией, за исключением блокирования вотумов недоверия.

Битона быстро вернулся в правительство премьер-министра Нафтали Беннета, который пообещал Битону изучить транспортный вопрос. Битон дал премьер-министру двухнедельный срок для решения его вопросов, который истекает завтра.

Протест Битона «разжигает пламя» в чувствительный момент для коалиции, которая сталкивается с трудностями почти каждый день.

Курсор ранее писал, что Ринави Зуаби рассказала, как полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции. На вопрос, уйдет ли она, Зуаби сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий».

Также сообщалось, что Кнессет намерен повторно рассмотреть закон о правах жителей Иудеи и Самарии. Правительство готовится к очередной попытке провести голосование по закону о применении израильского законодательства к поселенцам в Иудее и Самарии. На этот раз закон пытаются единогласно провести через министерский комитет по законодательству.