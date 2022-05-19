Глава НАТО надеется на решение претензий Турции к Швеции и Финляндии

Он отметил, что поддерживаются контакты с Турцией, а также со Швецией и Данией. На вопрос, сколько времени это может занять, Генеральный секретарь ответил: «Мы говорили ранее о неделях. Я все еще стремлюсь к этому».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что возражения Турции против заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будут прояснены в течение нескольких недель.

«Наша цель — быстро прояснить ситуацию. В НАТО часто возникают разногласия перед принятием важных решений. Но у нас есть большой опыт в том, чтобы сесть и найти решения», — сказал Столтенберг.

Глава НАТО отказался уточнить вопросы, которые будут обсуждаться, и возможные решения после того, как Турция остановила внутренний процесс Совета НАТО, а значит, и рассмотрение запросов Финляндии и Швеции.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Также сообщалось, что эвакуированных с Азовстали украинских военных перевезли в российские СИЗО. Защитники Мариуполя вывезены на российскую территорию и ожидают официальных договоренностей об обмене военнопленными. При этом в рф звучат угрозы в адрес украинских бойцов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!