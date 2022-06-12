Мансур Аббас: Правящая коалиция еще не умерла

Лидер исламистской партии РААМ допустил возможное падение правительства и заявил, что «вполне возможно он будет министром в следующем правительстве».

Лидер партии «РААМ» Мансур Аббас считает, что нынешняя правящая коалиция еще не умерла. Однако он допускает падение правительства.

«Еще слишком рано восхвалять это правительство», — заявил Аббас на конференции в университете Райхмана в Герцлии.

Законодатель между тем добавил: «Вполне возможно, что я буду министром в следующем правительстве».

Хотя Аббас вошел в историю, присоединившись к нынешней правящей коалиции в качестве главы исламистской партии «РААМ», он предпочел не брать на себя роль министра. Появились сообщения о том, что Аббас ведет тихие переговоры с оппозиционной партией Ликуд в преддверии вероятных предстоящих выборов.

Курсор ранее писал, что Ринави Зуаби рассказала, как полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции. На вопрос, уйдет ли она, Зуаби сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий».

Также сообщалось, что Кнессет намерен повторно рассмотреть закон о правах жителей Иудеи и Самарии. Правительство готовится к очередной попытке провести голосование по закону о применении израильского законодательства к поселенцам в Иудее и Самарии. На этот раз закон пытаются единогласно провести через министерский комитет по законодательству.