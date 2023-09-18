Маск сказал Нетаниягу, что против их встречи протестовали в Tesla – что ответил премьер-министр

В ходе разговора глава израильского правительства сказал, что его пытаются изобразить гунном Аттилой или Чингисханом.

Сейчас в Калифорнии проходит встреча между американским бизнесменом Илоном Маском и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом миллиардер сообщил в ходе эфира.

Предприниматель сказал, что внутри его компании Tesla много людей протестовали против того, чтобы он провел встречу с Нетаниягу. В ответ премьер-министр сказал, что многие в действительности не знают, против чего они протестуют, добавив, что Израиль всегда будет демократией.

Это не единственное, что обсудили участники встречи. Так, Нетаниягу сказал Маску, что в нашей стране "самый активный суд в мире", а также, что в Израиле у суда нет сдержек и противовесов. По его словам, правительство пытается сбалансировать ситуацию.

"Было предложение, которое мне показалось плохим – взять один дисбаланс и заменить его другим дисбалансом. Я ищу баланс. У меня было большинство, и я мог принять любой закон, какой хотел, но я этого не сделал. Я пытаюсь достичь консенсуса с другой стороной политической системы. Очень трудно. Если у меня не получится, я сделаю это с публикой. Как только я вернусь в Израиль, я собираюсь сосредоточиться на этой теме. Меня пытаются изобразить гунном Аттилой или Чингисханом. Нелегко, когда на тебя клевещут", – отметил он.

Ранее "Курсор" сообщал, что лидеры протеста подали жалобу в полицию на Нетаниягу.

Помимо этого Маск сделал новое скандальное заявление о войне в Украине.