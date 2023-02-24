Медведев устроил истерику в годовщину вторжения в Украину и пообещал, что россия победит

«Запасной президент рф» дмитрий медведев пообещал россиянам, что «победа будет достигнута», при этом так и не смог назвать ни одного значимого достижения своей армии за год войны.

Зампред совфеда рф* дмитрий медведев в годовщину вторжения в Украину пообещал россиянам «тяжелые времена» впереди. Он, как ни пытался, не нашел никаких поводов для гордости за свою армию, но при этом все равно пообещал, что россия победит.

В своем Telegram медведев назвал российских оккупантов «героями», которые возвращают исконно русские земли. Медведев пишет, что дальше будут переговоры, которые, «станут тяжёлыми и нервными». При этом медведев в очередной раз устроил истерику по поводу того, что Украиной якобы управляют из США.

Он пишет, что стороны не примут «реальных границ» (вероятно, имея ввиду оккупированные территории), намекая, что мирные договоренности снова «спровоцируют» россиян на новую войну.

Медведев в своем репертуаре снова заявил, что границы Украины «надо отодвинуть как можно дальше, даже если это будут границы Польши». Он в который раз призвал «уничтожить неонацизм дотла». Это, отметил он, позволит россии не тратить потом время на отлов «остатков бандеровских банд по малороссийским лесам».

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.