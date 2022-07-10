Сержант ВВС, который обвиняется в изнасиловании, приговорен к 20 месяцам заключения

Суд также понизил в звании младшего сержанта Нехорая Мамана из Кирьят-Аты за непристойные действия в отношении девушки-военнослужащей.

В рамках судебной сделки, суд приговорил сержанта ВВС Израиля к 20 месяцам заключения, а также штрафу в 15 тысяч шекелей. Напомним, что он обвинялся в изнасиловании, однако получил срок лишь за непристойные действия в отношении девушки-военнослужащей.

Об этом пишет издание Walla.

Сообщалось, что сослуживца девушка пригласила домой. Именно там он, как она говорит, изнасиловал ее. Правда, доказательная база преступления была недостаточной.

Напомним, что события произошли еще в ноябре 2021 года. Отметим, что в прошлом военнослужащий Нехорай Маман уже подвергался дисциплинарным взысканиям за оскорбления и угрозы в адрес командира.

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