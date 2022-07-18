Мейрав Михаэли переизбрана главой Аводы

Министр транспорта Мейрав Михаэли получила более 80 процентов голосов на праймериз партии Авода, став первым лидером партии, избранным главой два раза к ряду.

Мейрав Михаэли будет избрана на второй срок в качестве лидера партии Авода, став первым в истории партии главой лейбористов, которая удержала свое место в лидерских выборах подряд с тех пор, как партия начала проводить праймериз в 1992 году.

Михаэли заняла высшее место в партии, набрав 82% голосов, а ее соперник, генеральный секретарь Лейбористской партии Эран Хермони, получил 16% голосов.

Остальные голоса были отданы воздержавшимся.

На выборах проголосовало около половины из 36 тысяч зарегистрированных членов Аводы, имеющих право голоса.

Праймериз по остальным спискам Лейбористской партии пройдут 9 августа в преддверии выборов в Кнессет 1 ноября.

Курсор ранее писал, что Мейрав Михаэли рассказала о будущем Аводы. Лидер Аводы Мейрав Михаэли проголосовала на праймериз по выборам лидера своей партии, демонстрируя технологию голосования с помощью мобильного телефона — она отдала голос за себя, чтобы остаться в этой роли.

Кроме того, популярность Религиозного Сионизма будет расти, если ее возглавит Бен-Гвир. Опрос 13 канала показал, что если крайне правый член парламента Итамар Бен-Гвир возглавит партию «Религиозный сионизм» вместо нынешнего лидера Бецалеля Смотрича, то партия получит 13 мест на предстоящих выборах, в то время как при Смотриче прогнозировалось 10.