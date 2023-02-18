МИД Испании осудило решение о разрыве отношений между Барселоной и Израилем

Испанское правительство осудило заявление мэра Барселоны Ады Колау Бальяно, объявившей разрыв отношений с Израилем и отмену договора о городах-побратимах с Тель-Авивом.

Об этом говорится в заявлении МИД Испании.

Так, глава МИД Хосе Мануэль Альварес на экономическом форуме в Барселоне выступил с речью, в котором сказал, что не верит в эффективность принятого решения мэром Барселоны.

«Я верю, что предназначение Барселоны – быть городом свободы. Это решение противоречит ценностям города», — заявил Альварес.

Не поддержали решение мэра и в футбольном клубе «Барселона». Президент клуба Жоан Лапорте пригласил сотрудников посольства Израиля в Испании на матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Также на церемонии перед матчем он подчеркнул многолетние теплые отношения между клубом и государством Израиль.

До этого президент футбольной команды «Барселона» провел разговор с президентом Ицхаком Герцогом. В нем глава государства сообщил, что израильская сторона удивлена и разочарована решением мэра Барселоны о разрыве связей с нашей страной. Он подчеркнул, что данное заявление является оскорблением для многих израильтян, которые любят Барселону, посещают ее и поддерживают ее футбольную команду. Жоан Лапорта , в свою очередь, сказал, что ему стыдно и он сожалеет о таком решении мэра.

Напомним, на прошлой неделе мэр Барселоны Ада Колау разорвала отношения с Тель-Авивом. Она обвинила Израиль в проведении политики «апартеида». После этого скандала, в Мадриде предложили партнерство с Тель-Авивом. Израильская сторона на эту инициативу пока не ответила.