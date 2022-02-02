Министр Нахман Шай: Израиль должен перейти в наступление после отчета Amnesty

Министр по делам диаспоры ответил на доклад, обвиняющий Израиль в апартеиде: «Опасный документ, мы должны бороться с ним всеми силами».

Во вторник министр по делам диаспоры Нахман Шай ответил на доклад организации «Amnesty International», в котором она обвинила Израиль в апартеиде.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Мы отвергаем этот отчет, но этого недостаточно. Мы должны перейти к наступательным шагам в этой области, потому что я боюсь, что обвинения в апартеиде будут продолжаться», — сказал Шай в интервью радиостанции 103FM.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы удалить это пятно с нас», — добавил он.

Министерство иностранных дел решительно осудило доклад Amnesty International в понедельник, за день до его публикации.

«Государство Израиль абсолютно отвергает все ложные обвинения, содержащиеся в докладе, который Amnesty, как ожидается, опубликует завтра. В докладе собраны и переработаны ложь, несоответствия и необоснованные утверждения, исходящие от известных антиизраильских организаций ненависти, и все это с целью перепродажи испорченного товара в новой упаковке. Повторение одной и той же лжи организаций ненависти снова и снова не делает эту ложь реальностью, а скорее делает Amnesty нелегитимной. Публикуя этот ложный отчет, Amnesty UK использует двойные стандарты и демонизацию для того, чтобы лишить Израиль легитимности. Это именно те компоненты, из которых состоит современный антисемитизм», — заявили в министерстве.

«Доклад отрицает право государства Израиль на существование в качестве национального государства еврейского народа. Его экстремистские формулировки и искажение исторического контекста призваны демонизировать Израиль и подлить масла в огонь антисемитизма», — добавили в министерстве.

Курсор ранее писал, что правозащитники обвинили Израиль в преступлениях против человечности. Известная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором довольно негативно высказалась об Израиле. Он уже был раскритикован израильскими политиками и активистами.

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