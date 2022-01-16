Нахман Шай: Нападение в Техасе показывает, что еврейские общины должны иметь защиту

Министр по делам диаспоры Нахман Шай отреагировал на освобождение заложников из синагоги в Техасе, заявив, что это нападение показывает необходимость «адекватной защиты» еврейских общин по всему миру.

Об этом пишет Times of Israel

«Освобождение заложников в Техасе — это благословенное облегчение, и Израиль благодарен службам безопасности и губернатору за успешно проведенную операцию. Этот инцидент еще раз демонстрирует опасности, которым могут подвергаться еврейские общины диаспоры, и необходимость обеспечить им адекватную защиту», — написал Шай в Твиттере.

Курсор ранее писал, что полиция США усиливает меры безопасности для евреев в крупных городах. Полиция Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Далласа усилила патрулирование еврейских районов в субботу после того, как злоумышленник взял в заложники евреев в синагоге в городе Колливилл, штат Техас.

Также сообщалось, что нападавший в Техасе требовал освобождения женщины, которая обвинила Израиль в своем тюремном заключении. Мужчина, который, по словам властей, держал заложников в синагоге в Техасе в субботу, потребовал освобождения пакистанской женщины, которая находится в заключении неподалеку по обвинению в попытке убить американских военнослужащих в Афганистане.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.