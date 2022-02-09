Министр туризма подписал соглашение о «большой экономической выгоде» во время визита в ОАЭ

Ранее, во время своего визита в Дубай, Развозов встретился с членами еврейской общины и написал письмо в свитке Торы, который будет использоваться местной общиной.

Министр туризма Йоэль Развозов подписал соглашение о сотрудничестве в области туризма с государственным министром по предпринимательству ОАЭ Ахмадом Белхулом.

Об этом пишет Times Of Israel.

По словам Развозова, это «историческое» соглашение поможет «установить значимые отношения, которые приведут к большим экономическим выгодам для наших рынков и индустрии туризма».

Соглашение, по его словам, «направит туристов из аэропортов Эмиратов в Израиль. Благодаря этому появятся новые рабочие места, откроются предприятия и улучшатся условия жизни работников туристической отрасли».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль и NASA запустили совместный проект по исследованию выращивания нута в космосе. Тщательно отобранные семена будут выращены на Международной космической станции, в то время как тысячи студентов в Израиле проводят параллельный эксперимент в качестве дополнительного контроля.

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