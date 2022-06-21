Министры: Кнессет должен успеть принять закон, запрещающий Нетаниягу становиться премьер-министром

Авигдор Либерман и Зеэв Элькин заявили о том, что депутаты могут предпринять попытку принять закон, запрещающий депутату, обвиненному в тяжком преступлении, становиться премьер-министром перед тем, как Кнессет будет распущен.

По словам двух министров правительства, коалиция может попытаться быстро принять законопроект, запрещающий депутату, обвиненному в тяжком преступлении, становиться премьер-министром, что в случае одобрения не позволит бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу вернуться к власти.

По словам министра финансов Авигдора Либермана и министра жилищного строительства Зеэва Элькина, законопроект присоединится к предстоящему голосованию по роспуску Кнессета.

Выступая на экономической конференции в Иерусалиме, Либерман возложил вину за развал правительства и принуждение к досрочным выборам на Нетаниягу, который находится под судом по трем делам о коррупции, включая обвинение во взяточничестве.

«Эти выборы — результат интриг, лжи и преследований одного человека, и имя ему Биньямин Нетагиягу», — говорит Либерман. «Главная цель — не допустить его возвращения к власти».

Элькин сообщил общественному вещателю Kan, что его партия «Тиква Хадаша» поддерживает законопроект и что он не был принят до сих пор, потому что партия Беннета «Ямина» наложила на него вето.

«Возможно, сейчас будут предприняты усилия по его законодательному закреплению. Я не знаю, не слишком ли поздно», — говорит Элькин.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили сообщил, что Беннет выступил против принятия законопроекта об уголовных преступлениях, поскольку опасался, что это может подтолкнуть депутата от партии «Ямина» Нира Орбаха, который уже заявил о своей поддержке оппозиции, пойти еще дальше и поддержать оппозиционный законопроект о разгоне Кнессета. Объявив о том, что правительство само распустит парламент, Беннет, очевидно, устранил препятствие, мешающее «Ямине» поддержать законопроект.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.