Министры раскритиковали экономический план правительства из-за минимальной заработной платы

Согласно новому плану Авигдора Либермана, представленному в начале этого месяца, минимальная заработная плата вырастет всего на 0,54 шекеля.

Министр транспорта Мейрав Михаэли выступила с критикой недавно обнародованной экономической программы правительства.

Михаэли заявила на заседании, что нынешнему правительству удалось сохранить экономику наряду с COVID, «и именно поэтому правительство не может позволить себе нанести ущерб минимальной заработной плате стольких работников и уязвимых групп населения, как указано в нынешнем пакетном соглашении».

Согласно новому плану министра финансов Авигдора Либермана, представленному в начале этого месяца, минимальная заработная плата вырастет всего на 0,54 шекеля.

«Поэтому мы в Аводе будем продолжать работать над тем, чтобы минимальная заработная плата не пострадала, и я уверена, что способ ее повышения существует».

Министр окружающей среды Тамар Зандберг также критикует план, заявляя, что указанное в соглашении повышение «на самом деле является сокращением заработной платы, а не ее увеличением. Закон нуждается в доработке».

Курсор ранее писал, что Либерман требует выяснить, использовала ли полиция против него шпионское ПО. Либерман заявил, что в 2012 году комиссар полиции вел себя «хуже преступников» и нарушал многие законы, поэтому мог приказать полиции взломать личный телефон нынешнего министра финансов.

Кроме того, Либерман навестил в тюрьме бывшую коллегу Фаину Киршенбаум. Либерман посетил бывшего члена своей партии Фаину Киршенбаум, которая была осуждена за взяточничество в особо крупных размерах в декабре прошлого года.

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