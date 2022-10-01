«Мне жаль»: депутат Кац вспомнил о судебном процессе с участием Нетаниягу

Депутат Кнессета Исраэль Кац прокомментировал свою биографическую книгу, в которой вспоминал о судебном процессе с участием Биньямина Нетаниягу, экс-главы правительства.

Он выразил сожаление по поводу того, что стоял за Биньямином Нетаниягу в конце судебного засдения.

Об этом сообщает 1 октября mako.co.il.

Провал праймериз политик назвал преодолимым, охарактеризовав его как «разовое политическим событие».

«Я оказался в незапланированной ситуации. Я просто пришел его поддержать, поздравить и пожелать успехов», – заявил Кац.

Его спросили о его отношениях с председателем «Ликуда» Биньямином Нетаниягу. Кац в итоге ответил, что общение с ним основано на уважении.

«Мы очень близки. Вчера он был одним из немногих политиков, которые были приглашены и пришли на свадьбу моей дочери», – добавил политик.

Кац утверждал в своей книге, что истинный лидер должен быть с чистыми руками, которого никто не может критиковать. Мешать принимать решения, по его словам, это неправильно. В интервью депутат дал понять, что не имел в виду Нетаниягу.

Депутат Кнессета от «Ликуда» ответил на критику в свой адрес и членов его партии. Он прокомментировал то, что они не проголосовали за отстранение партии «Балад» от участия в выборах в Кнессет 25-го созыва.

«Некоторые партии не должны быть в парламенте, поскольку полностью исказили политические особенности», – считает Кац.

Ранее «Курсор» сообщал, что ЦИК запретил партии «БАЛАД» участвовать в выборах в Кнессет. Члены БАЛАДа намерены подать апелляцию на это решение в Верховный суд. Одновременно с этим ЦИК отклонил две просьбы о запрете РААМу баллотироваться.