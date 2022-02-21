На Донбасс массово съезжаются военные из Крыма и РФ

На территорию Донбасса, которую захватили боевики, прибывают так называемые добровольцы из Крыма, России и бывших республик СССР. Пророссийские бандформирования их называют «защитниками», на практике их задачей, вероятно, является организация провокаций и ведение боев с украинской армией.

На Донбассе прибыла группа добровольцев из аннексированного Крыма.

Об этом пишет российское агентство РИА Новости со ссылкой на координатора так называемого интеграционного комитета «Россия – Донбасс», экс-депутата Госдумы Андрея Козенко.

Он заявил, что возглавляет группу приехавших, а также обвинил Украину в «вооруженной агрессии», отметив, что ситуация в регионе «накалилась до предела».

Тем временем, сепаратисты из так называемой «ЛНР» сообщили о прибытии большого числа добровольцев из РФ и стран экс-СССР. По их данным, только за февраль к ним приехали «более 400 добровольцев из России». Там также отметили, что прибывают «добровольцы» из республик бывшего Советского Союза.

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