На Донбасс массово съезжаются военные из Крыма и РФ

На Донбассе прибыла группа добровольцев из аннексированного Крыма.
Об этом пишет российское агентство РИА Новости со ссылкой на координатора так называемого интеграционного комитета «Россия – Донбасс», экс-депутата Госдумы Андрея Козенко.
Он заявил, что возглавляет группу приехавших, а также обвинил Украину в «вооруженной агрессии», отметив, что ситуация в регионе «накалилась до предела».
Тем временем, сепаратисты из так называемой «ЛНР» сообщили о прибытии большого числа добровольцев из РФ и стран экс-СССР. По их данным, только за февраль к ним приехали «более 400 добровольцев из России». Там также отметили, что прибывают «добровольцы» из республик бывшего Советского Союза.
Ранее Курсор сообщал, что эксперт рассказал о мировых последствиях нападения России на Украину.
Кроме того, наш сайт писал, что аналитики рассказали, какую войну Россия ведет против Украины.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.