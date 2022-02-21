Аналитики рассказали, какую войну Россия ведет против Украины

Донбасс был и остается главной проблемой всей внешней политики России, и через боевые действия Путин надеется повлиять на украинскую власть и общество, чтобы заставить Украину признать оккупацию Донбасса и изолировать его от западного мира.

РФ проводит дезинформационную компанию против Украины. Она хочет создать предлог для того, чтобы начать военную эскалацию. Те события, которые сейчас происходят на территории так называемых «республик» — это продолжение гибридной войны.

Об этом сообщили на портале AVA.

Такая эскалация в первую очередь выгодна как самой РФ, так и главным террористам «ЛДНР». Они могут пойти на любые провокации для того, чтобы добиться своих целей.

Для этого они применяют ложь и дезинформацию. Яркий пример – ложные «новости» о том, что Украина хочет начать наступательную операцию.

РФ хочет, чтобы ВСУ ответили боевикам огнем, чтобы затем обвинить Киев в обстрелах мирных жителей. Дело в том, что контролируемые Россией террористы ведут огонь прямо из жилых кварталов, ставя оружие возле домов обычных людей.

Эвакуацию жителей Россия и оккупационные администрации в Луганской и Донецкой областях организовали для того, чтобы создать так называемый «casus belli». Для того, чтобы начать войну, Россия может организовать взрыв автобуса с детьми, мирными жителями, которых специально увозят на территорию России. Спецслужбы РФ начали минировать объекты инфраструктуры на оккупированной части Донбасса. Они хотят обвинить Украину в терактах.

При этом российские СМИ запускают и распространяют фейковые новости о том, что диверсионные группы ВСУ хотят организовать химическую атаку на Донбассе.

При этом Кремль хочет противостоять информационной кампании НАТО. Россия пытается изобразить выдуманный «геноцид» русскоязычных на Донбассе. Она нуждается в свободе действий, чтобы продолжать вести обстрелы как в Луганской и Донецкой областях. Кроме того, она хочет начать наступление на другие территории Украины.

При этом война на Донбассе остается одной из главных проблем РФ. Путин хочет повлиять на украинские власти, чтобы они включили «ЛДНР» в состав Украины, порвали отношения с Западом.

Ранее Курсор сообщал, что Путин обвинил Киев в военной эскалации на востоке Украины.

Также мы сообщали, что Великобритания назвала обязательства Путина перед Макроном хорошим знаком для Украины.

Еще напомним, что послы Израиля в приграничных с Украиной странах готовят план для потенциальной эвакуации по суше.

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