Эксперт рассказал о мировых последствиях нападения России на Украину

Израильский футуролог и профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалим Юваль Ной Харари рассказал, какие последствия ожидают мир в случае военного вторжения России в Украину.

Историк заявил, что первым и явным последствием войны между Украиной и Россией станет резкое увеличение военных расходов.

Харари считает, что деньги, которые предназначались медицинским работникам и учителям, пойдут на оружие, танки, ракеты.

Также он считает, что военный конфликт между странами может подорвать глобальное сотрудничество в таких важных делах, как изменение климата или развитие технологий искусственного интеллекта.

Историк считает, что гонка вооружений усиливает возможность военных конфликтов, которые могут привести к гибели человечества.

Харари заявил, что народ Украины пережил годы угнетений, Голодомор, войну, а также коммунистическую диктатуру. И когда Советский Союз распался, у Украины была надежда на самостоятельное развитие и демократию.

Однако он подчеркнул, что их демократия весьма нестабильная и хрупкая.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что аналитики рассказали, какую войну Россия ведет против Украины.

Также читайте о том, что Байден и Путин договорились провести саммит по украинскому кризису. Встречу назначили на 24 февраля, однако ее можно будет провести лишь в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.

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