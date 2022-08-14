На Тайвань прибыла делегация Конгресса США

В США подчеркивают, что в то время, когда Китай усиливает напряженность в регионе, «этот визит еще раз демонстрирует сильную поддержку Тайваня со стороны Конгресса США».

В воскресенье делегация американских законодателей прибыла на Тайвань с двухдневным визитом для встречи с президентом Цай Инвэнь.

Отмечается, что группу законодателей возглавляет сенатор-демократ Эд Марки, которого сопровождают еще четыре законодателя.

«Делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими лидерами, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в заявлении дипломатической миссии США в островном государстве.

Дипломаты подчеркивают, что в то время, когда Китай усиливает напряженность в регионе, «этот визит еще раз демонстрирует сильную поддержку Тайваня со стороны Конгресса США».

Пекин, который считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, недавно провел военные учения вокруг острова, чтобы показать свое несогласие с кратким визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа.

«Курсор» писал, что в Китае заявили, что будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня. Согласно заявлению, которое прозвучало на телевидении КНР, ее провели Соединенные Штаты Америки для своих военных потребностей в прошлом веке.

Мы сообщали о предупреждении свыше: в Китае сгорела 900-летняя реликвия.