Начальник полиции Израиля Коби Шабтай посетил ОАЭ

Начальник израильской полиции Коби Шабтай в воскресенье приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах, став первым комиссаром израильской полиции, посетившим ОАЭ.
Шабтай встретится с высокопоставленными должностными лицами Министерства внутренних дел Эмиратов и комиссарами полиции Абу-Даби и Дубая, а также с другими официальными лицами.
Целью визита начальника израильской полиции выступает обмен опытом с коллегами из ОАЭ, а также обсуждение важных вопросов, в том числе недавняя атака дронов на Эмираты со стороны йеменских хуситов.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что была сорвана попытка нанести ущерб статусу Израиля в Африканском союзе.
Сегодня Африканский союз отверг попытки Алжира и Южной Африки отменить прием Государства Израиль в качестве наблюдателя в Организацию и решил создать комитет для продолжения консультаций по этому вопросу.
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