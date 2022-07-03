Нахман Шай приветствует решение суда о беженцах из Украины

«С самого начала я боролся за то, чтобы разрешить въезд украинских беженцев без бюрократических барьеров», — заявил министр по делам диаспоры Нахман Шай.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай приветствует решение Верховного суда об отмене ограничения на въезд украинских беженцев в Израиль, что подчеркивает идеологические разногласия в правительстве, которое распалось в прошлом месяце.

«Решение Верховного суда разрешить неограниченный въезд украинских беженцев воплощает наш моральный долг как еврейской нации и государства», — говорит Шай, выражая точку зрения, резко отличающуюся от точки зрения правого министра внутренних дел Айелет Шакед.

«С самого начала я боролся за то, чтобы разрешить въезд украинских беженцев без бюрократических барьеров. Я приветствую это решение, принятое в пользу человечества и в соответствии с нашей этикой как народа», — добавляет Шай.

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