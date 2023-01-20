Наплыв россиян в Грузии: власти страны решили ужесточить условия их пребывания

В Грузии недовольны позицией действующего правительства и устали от огромного количества граждан рф.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления прямого авиасообщения с россией, так как в страну массово едут граждане рф*, которые пытаются спрятаться от мобилизации. Она также потребовала ужесточить условия пребывания россиян в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Зурабишвили.

По ее словам, для грузинского общества и для нее самой является «как минимум непонятной» позиция действующего грузинского правительства по вопросу российского вторжения в Украину.

Зурабишвили призвала правительство «серьезно изучить вопрос притока российских граждан» в Грузию, чтобы учесть и защитить безопасность и национальные интересы грузин. Последние, к слову, все чаще жалуются на поведение российских «гостей», которые заполнили грузинские города.

Президент подчеркнула, что вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения об обходе санкций против рф.

Ранее Курсор писал, что на крыше высотки в москве был замечен ЗПРК «панцирь-С1». В Telegram-каналах ходит информация, что в москве начали устанавливать на крышах зданий зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые должны защищать город от атаки с воздуха и с воды. Пока что установки ЗПРК замечены на крышах административных зданий, в том числе наверху здания минобороны рф.

Курсор также сообщал, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!