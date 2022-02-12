НАТО может собраться на экстренную встречу из-за возможной агрессии России

Члены НАТО готовы собраться на день раньше из-за того, что ситуация на востоке Украины «серьезная и тревожная», и именно поэтому в альянсе считают, что действия следующей недели будут решающими.

Североатлантический альянс может собрать своих членов на экстренное заседание 13 февраля. Все из-за опасений новой российской агрессии против Украины.

Встреча изначально была запланирована на 14 февраля, но послы готовы встретиться на день раньше. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк со ссылкой на источники в НАТО.

Источник уверил журналиста, что «ситуация серьезная и тревожная, однако ее нельзя назвать фатальной». По словам источника, «следующая неделя будет решающей».

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск полномасштабной российской агрессии против Украины сохраняется. Однако существует потенциал для всевозможных других агрессивных действий. Например, кибер-атаки.

Курсор ранее писал, что Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, об этом сообщило посольство США в Киеве.

Кроме того, сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Публикации в ведущих западных изданиях появились в ночь на 12 февраля. Они называли примерно одну и ту же дату — 15-16 февраля, так как именно в это время якобы будут самые лучшие погодные условия для наступления.

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