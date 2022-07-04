Названо условие, при котором белорусская армия может вступить в войну с Украиной

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что риск непосредственного участия Беларуси в войне на стороне россии* будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

По его словам, россия уже использует белорусскую территорию. При этом об участии белорусской армии в войне вопрос пока подвешен. До тех пор, пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные Силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свое мероприятие.

«По состоянию на сейчас они это четко осознают», — сказал он.

Он отметил, что участие в войне усложнило отношения Украины с Беларусью и сейчас между странами «очень-очень ограниченные контакты». Все это в итоге сыграет против Лукашенко и его окружения. сам диктатор это понимает и потому усиленно тянет время.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!