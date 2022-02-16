Нэнси Пелоси: Создание Израиля — величайшее достижение 20-го века

Нэнси Пелоси заявила, что США очень гордятся тем, что Израиль является их союзником, и именно поэтому Штаты будут делать все для того, чтобы защитить Израиль от иранской угрозы.

Образование государства Израиль является величайшим достижением 20-го века, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси журналистам в Кнессете в среду.

Пелоси сказала, что Соединенные Штаты гордятся тем, что Израиль является их союзником, и будут продолжать поддерживать его безопасность и стабильность на фоне угрозы со стороны Ирана.

«Мы вместе в борьбе против террора, исходящего от Ирана и его ядерных разработок», — сказала Пелоси. «Это угроза для всего мира. Близость Израиля к Ирану — это угроза для всех нас и ответственность всех нас».

Пелоси возглавила делегацию конгрессменов. Она сказала, что делегация едина в поддержке идеи «два государства для двух народов» и будет продолжать работать для достижения этой цели. Она сказала, что отношения между Кнессетом и Конгрессом имеют решающее значение.

Спикер Кнессета Микки Леви, приветствовавший Пелоси, сказал, что Израиль благодарен ей за бескомпромиссную борьбу за его безопасность. В частности, он поблагодарил ее за принятие решения о финансировании системы противоракетной обороны «Железный купол».

Курсор ранее писал, что Нэнси Пелоси и члены Конгресса посетили Кнессет. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая однажды назвала ядерную сделку с Ираном 2015 года «дипломатическим шедевром», прибывает в Израиль, когда усилия США по повторному заключению соглашения достигают критической точки.

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