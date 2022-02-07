Нетаниягу прокомментировал ситуацию с полицией Израиля и шпионажем

Нетаниягу заявил, что использование полицией Израиля шпионского ПО приравнивается к тому, что самолеты ЦАХАЛа начали бы бомбить израильтян.

Нетаниягу выступил с трибуны Кнессета по поводу обвинений в полицейском шпионаже, называя эти разоблачения «темным днем для израильской демократии».

Об этом пишет Times of Israel.

Он обвиняет полицию в использовании «самых агрессивных инструментов в мире» для шпионажа за гражданами, сравнивая это с тем, как ЦАХАЛ «использует самолеты, предназначенные для использования против Ирана, Хезболлы и Хамаса, чтобы взрывать израильских граждан».

«Они разоблачали граждан, следили за ними, подслушивали их и проникали в их самые сокровенные тайны. Кто знает, для каких целей они его использовали? Шпионское приложение, предназначенное для использования против террора и для борьбы с нашими врагами, превратилось в повседневный инструмент полиции для шпионажа за гражданскими лицами, вопреки всем законам и нормам», — говорит он.

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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