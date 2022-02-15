Нетаниягу призвал принять участие в митинге с требованием расследования дела о шпионском ПО

Бывший премьер-министр Израиля призывает сторонников Ликуда собраться в четверг на площади Хабима в Тель-Авиве для того, чтобы убедить правительство начать расследование неправомерного использования программы Pegasus полицией Израиля.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу призывает своих сторонников принять участие в митинге на этой неделе, требуя государственного расследования утверждений о том, что полиция неправомерно шпионила за гражданами Израиля.

За последние две недели появились сообщения о том, что полиция Израиля использовала шпионское программное обеспечение Pegasus без разрешения суда для слежки за многими государственными служащими и активистами, в том числе за несколькими фигурами, занимающими центральное место в текущем судебном процессе по делу о коррупции Нетаниягу.

Сторонники Нетаниягу использовали эти обвинения, чтобы потребовать прекращения судебного процесса и снятия с него всех обвинений. Прокуроры утверждают, что они не получали никакой неправомерно полученной информации и что обвинения не должны повлиять на ход дела.

«Протест в пользу государственной комиссии по расследованию дела о шпионаже против израильских граждан, которое сотрясает израильскую демократию, — заявил Нетаниягу. — Если вы не хотите, чтобы все замяли, если вы хотите сохранить право на частную жизнь, если вы хотите обеспечить будущее нашей страны — приходите».

Акция протеста должна состояться на площади Хабима в Тель-Авиве в четверг вечером. Большинство обвинений в неправомерном шпионаже относятся к периоду, когда Нетаньяху находился у власти.

Курсор ранее писал, что суд отклонил ходатайство Ольмерта о психиатрической экспертизе Нетаниягу. Бывший премьер-министр запросил доступ к семейным медицинским записям преемника, чтобы подтвердить свое заявление о том, что Нетаниягу «психически болен».

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