Нетаниягу призывает срочно расследовать действия Мандельблита по делу о шпионаже

Биньямин Нетаниягу заявляет, что у генерального прокурора не было никакого законного ордера для шпионажа за гражданами Израиля и именно поэтому необходимо провести государственное расследования его действий на состав преступления.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на заседании Кнессета призвал немедленно создать государственное расследование в деле «Мандельгейт».

Об этом сообщает ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Лидер партии Ликуд заявил: «Нет законного ордера для шпионажа за гражданами, тот кто утверждает что были выданы такие ордера на шпионаж (намекая на правительство, полицию и прокуратуру и СМИ), пытается сбить с толку общественность, нет никакого законного обоснования шпионажу за гражданами — это противозаконно»

Стоит отметить, что текущее правительство уже несколько недель уклоняется от требования Нетаниягу начать расследования действия бывшего генерального прокурора.

Курсор ранее писал, что Беннет создает группу для расследования обвинений полиции в шпионаже. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет создал следственную группу, в которую входят представители Агентства безопасности Израиля (Шин Бет) и спецслужб Моссад для расследования утверждений о том, что израильская полиция неоднократно незаконно использовала шпионское ПО Pegasus NSO.

Кроме того, Курсор писал о том, что Мандельблит приказал заблокировать шпионское ПО Pegasus. Бывший генеральный прокурор Авихай Мандельблит приказал полиции приостановить «оскорбительное» использование шпионской программы Pegasus компании NSO Group до завершения расследования ее применения.

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