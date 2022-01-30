Нетаниягу раскритиковал Беннета из-за его политики в отношении COVID-19

Нетаниягу заявил, что хотя Беннет никогда не вводил режим изоляции, «на практике граждане Израиля уже три месяца находятся в режиме изоляции — неофициальной массовой изоляции».

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу обрушился с критикой на премьер-министра Нафтали Беннета за его действия в связи с кризисом COVID.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Беннет вывел нас на первое место в мире по количеству пациентов на душу населения», — заявил Нетаниягу в прямом эфире, транслируемом на Facebook. Он утверждает, что стоимость выхода Израиля из волны Омикрона «будет намного выше, чем в других странах».

Нетаниягу говорит, что если бы Беннет «ограничил собрания и усилил вакцинацию взрослых и детей, мы могли бы спасти тысячи людей». Он говорит, что хотя Беннет никогда не вводил режим изоляции, «на практике граждане Израиля уже три месяца находятся в режиме изоляции — неофициальной массовой изоляции».

Ранее редакция нашего сайта писала, что сторонники Нетаниягу собрали 1 млн шекелей за 3 часа. Нетаниягу, обвиняемый в коррупции по трем делам, включая взяточничество, обвинил правоохранительные органы в подстрекательстве к политически мотивированному «перевороту» вместе с левыми, СМИ, полицией и другими.

Кроме того, Курсор сообщал, что ортодоксальные партии Кнессета, Яадут а-Тора и ШАС, разъяснили, что даже если бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу уйдет из политики, они не войдут в нынешнюю коалицию.

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