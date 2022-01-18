ШАС: Мы не присоединимся к коалиции, даже если Нетаниягу уйдет из политики

«Мы верны традиционной общественности, мы не присоединимся к плохой коалиции», — говорит представитель ШАС.

Ортодоксальные партии Кнессета, Яадут а-Тора и ШАС, разъяснили, что даже если бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу уйдет из политики, они не войдут в нынешнюю коалицию.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Лидер партии ШАС сказал: «Даже если Нетаниягу уйдет из политической жизни, мы не войдем в правительство».

По словам высокопоставленного представителя Яадут а-Тора, «нам нечего искать в правительстве Беннета-Лапида, [которое] является правительством, разрушающим и уничтожающим иудаизм, хоронящим еврейскую идентичность. Я не вижу ситуации, в которой мы стали бы партнерами этих разрушителей религии».

Один из представителей ШАС сказал: «Мы всегда заявляли, что верны традиционной общественности в Ликуде. Это правда, у нас есть личные связи с Нетаниягу, но наша верность — это не слепая преданность Нетаниягу, а верность базе избирателей «Ликуда», традиционной общественности. Поэтому не возникнет ситуации, когда ШАС присоединится к плохой коалиции».

Курсор также писал, что Беннет опроверг слухи о сделке с Нетаниягу и признании им вины. Премьер-министр Нафтали Беннет попытался положить конец спекуляциям о политических последствиях сделки о признании вины с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу в начале воскресного заседания кабинета министров.

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