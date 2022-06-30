Нетаниягу пообещал снизить цены, вернуть национальную гордость и обуздать Иран

«Наша первая задача — снизить цены и восстановить экономическую стабильность и рост на благо всех граждан Израиля. Именно так мы поступали, когда выводили Израиль из крупных экономических кризисов прошлого», — заявил лидер оппозиции.

Выступая в Кнессете перед его роспуском, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу объявил о своих предвыборных обещаниях.

«Когда мы победим на выборах, мы засучим рукава и возьмемся за цели», — говорит Нетаниягу.

«Наша первая задача — снизить цены и восстановить экономическую стабильность и рост на благо всех граждан Израиля — евреев, арабов, бедуинов, черкесов, религиозных, светских, ультраортодоксов. Всех. Именно так мы поступали, когда выводили Израиль из крупных экономических кризисов прошлого», — говорит он.

Он добавляет, что его партия «вернет национальную гордость» и не позволит Ирану получить ядерное оружие.

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

Мы также писали, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.