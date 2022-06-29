Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет

Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

В среду, 29 июня, действующий премьер-министр Нафтали Беннет заявил членам своей партии Ямина, что он не намерен баллотироваться на предстоящих выборах в Кнессет.

Об этом решении министр внутренних дел Айелет Шакед, которая является вторым номером в партии Ямина, была поставлена в известность всего на несколько минут раньше, чем пресса.

Беннет должен передать после роспуска парламента пост премьер-министра своему партнеру по коалиции Яиру Лапиду. Его время нахождения на этой должности будет ограничено предстоящими выборами, но он будет альтернативным премьер-министром в промежуточный период.

Ранее «Курсор» уже информировал, что СМИ ожидали, что Беннет не пойдет на выборы. Ранее Беннет уже заявлял о том, что раздумывает над завершением карьеры политика. И вот появились слухи, что он не будет больше управлять партией Ямина.

Мы сообщали, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.

Также мы информировали о словах Мансура Аббаса: возвращение Нетаниягу и Смотрича к власти, это большая опасность. Председатель партии «РААМ» призывает арабских избирателей голосовать за его партию, чтобы Нетаниягу не смог получить 61 место в Кнессете.