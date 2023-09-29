В арабском секторе новые жертвы - известно о двух инцидентах

В полиции уже занимаются сбором улик по этим двум инцидентам.

На Юге и на Севере этой ночью убили двоих мужчин. Уточняется, что первое убийство произошло в бедуинской диаспоре на развязке Бейт-Кама на шестом шоссе - 70-летний Ид Абу Хаса Эль-Зиядин был застрелен прямо на дороге. Его смерть констатировали в больнице “Сорока”.

Об этом пишут "Новости Израиля".

В полиции рассказали, что уже занимаются сбором улик и что согласно их версии, убийство произошло на почве семейного конфликта. Примечательно, что через несколько часов после всего этого в Фурейдисе был убит 21-летний Рани Кисей.

Его также доставили в больницу, на этот раз в Хадере, но не смогли реанимировать. Таким образом число убитых в арабском секторе в этом году уже достигло отметки в 190 человек.

Ранее "Курсор" писал, что на въезде в Тайбе, на заправочной станции, произошла стрельба, в результате которой смертельные травмы получил 25-летний местный житель Амир Абдель-Кадер.

Также мы сообщали, что было предъявлено обвинение 19-летнему Амру Бадре из Лода и 20-летнему Бакру Бадре из Рамлы за жестокое убийство их матери Талии Хатиб в конце августа в Хайфе. Вместе с тем против Ахмеда Абрахама и несовершеннолетнего парня, имя которого не указывается, жителей Хайфы, выдвинуто еще одно обвинения.

Кроме того, из Дубая экструдировали израильтянина, подозреваемого в убийстве. Он скрывался от правоохранителей около двух лет, но недавно его депортировали в нашу страну.